Капитальный ремонт будет возобновлен в Ростовской филармонии

Отметим, что с 28 августа капитальный ремонт в филармонии был приостановлен на основании предписания комитета до принятия окончательного решения о статусе здания. На основании сегодняшнего решения об отказе во включении в перечень ОКН ремонтные работы в учреждении культуры будут возобновлены.