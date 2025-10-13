Ричмонд
Капитальный ремонт будет возобновлен в Ростовской филармонии

Ростовской филармонии отказали в статусе объекта культурного наследия.

Источник: Комсомольская правда

На заседании рабочей группы комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области было принято решение не включать здание Ростовской государственной филармонии в список выявленных объектов культурного наследия. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Для установления историко-культурной ценности здания были проведены натурные обследования и изучены архивные материалы, включая дореволюционные газеты, справочные издания с 1894 по 1916 годы и документы технической инвентаризаци.

Отметим, что с 28 августа капитальный ремонт в филармонии был приостановлен на основании предписания комитета до принятия окончательного решения о статусе здания. На основании сегодняшнего решения об отказе во включении в перечень ОКН ремонтные работы в учреждении культуры будут возобновлены.

