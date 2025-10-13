Чемпион ВХЛ до конца сезона будет форвардом «Салавата Юлаева»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил о подписании полноценного контракта с нападающим Антоном Берлевым. Соглашение действует до конца текущего сезона.
31-летний форвард уже успел сыграть три матча за уфимский клуб, в которых отдал две результативные передачи. В минувшем сезоне Берлев выступал за нижегородское «Торпедо» и новосибирскую «Сибирь», проведя в общей сложности 20 матчей в КХЛ.
Уроженец Санкт-Петербурга имеет богатый международный опыт, выступая в клубах Венгрии, Чехии, Румынии и Германии. В России хоккеист играл за «Динамо» (Санкт-Петербург), «Югру», «Адмирал», «Торпедо» и «Сибирь».
В его активе — звание чемпиона ВХЛ в сезонах 2017/18 и 2020/21, а также серебряная медаль чемпионата Румынии (2015/16). Всего в КХЛ Берлев провел 144 матча, набрав 56 (19+37) очков при показателе полезности «-13» и 42 штрафных минутах.
