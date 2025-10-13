Чемпион ВХЛ до конца сезона будет форвардом «Салавата Юлаева»

31-летний форвард уже успел сыграть три матча за уфимский клуб, в которых отдал две результативные передачи. В минувшем сезоне Берлев выступал за нижегородское «Торпедо» и новосибирскую «Сибирь», проведя в общей сложности 20 матчей в КХЛ.