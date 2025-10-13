В Ленобласти подвели итоги конкурса рисунков «Как я провел ЭКОлето»

«За это лето я понял, что экологичный образ жизни может быть не только полезным, но и увлекательным. Я научился многому: от правильной сортировки мусора до выращивания экологически чистых продуктов. Теперь я точно знаю: каждый из нас может внести свой вклад в сохранение планеты, и это не требует особых усилий — достаточно просто начать с малого», — отметил Илья в комментарии к своей работе.