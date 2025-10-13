В Ленобласти подвели итоги конкурса рисунков «Как я провел ЭКОлето»

Итоги голосования по выбору победителя конкурса рисунков школьников «Как я провел ЭКОлето» оглашены в Ленинградской области. Конкурс был организован в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном комитете по обращению с отходами.
Участниками конкурса стали школьники в возрасте от 7 до 14 лет. Они должны были до 30 сентября отправить анкету участника и свой рисунок о том, как они заботились об экологии летом, в личные сообщения группы комитета Ленобласти по обращению с отходами в соцсети ВКонтакте. Жюри отобрало 10 лучших работ. Победителя определили общественное голосование на портале «Госуслуги».
По итогам конкурса лидером стала работа Ильи Толокольникова. Он провел очень плодотворное лето: в июне присоединился к местному экологическому отряду, в июле выращивал овощи и зелень в огороде, а в августе рассказывал детям и взрослым о важности раздельного сбора отходов и бережном отношении к ресурсам.
«За это лето я понял, что экологичный образ жизни может быть не только полезным, но и увлекательным. Я научился многому: от правильной сортировки мусора до выращивания экологически чистых продуктов. Теперь я точно знаю: каждый из нас может внести свой вклад в сохранение планеты, и это не требует особых усилий — достаточно просто начать с малого», — отметил Илья в комментарии к своей работе.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.