Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 14 октября 2025

Отопления и горячую воду отключат в Иркутске 14 октября.

Отключение отопления в Иркутске 14 октября 2025 года коснется части Октябрьского округа. По информации оператора тепловых сетей, в домах также не будет горячей воды.

Отключение отопления в Иркутске 14 октября 2025.

— Без удобств останутся жители улицы Станиславского, 25, 27, 29, 31,33, а также Красноказачьей 120/1, 3, 135. Ограничения коснутся и улицы 30-й Дивизии, а если быть точнее, то домов под номерами 6, 8, 24, 26/1−10. В числе тех, кто попадает под отключения, улица Депутатская 75, 75/1, 77, 79, 81, 83 и 85, — уточняет оператор.

Известно, что ремонтные работы на тепловой сети продлятся с 9:00 до 15:00. Вот где пройдет отключение отопления в Иркутске 14 октября 2025.

