Всех россиян, удерживаемых в Сумах, вернут домой, заявила Москалькова

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила уверенность, все жители Курской области, удерживаемые в Сумах, будут возвращены в Россию.
«Уверена, что будут возвращены все до одного (жители Курской области, удерживаемые в Сумах — ред.) к себе на Родину, к своим родным и близким», — сказала она журналистам.
