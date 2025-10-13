Мэрия Екатеринбурга передаст рынок школьного питания частным компаниям

«Школьно-базовая столовая № 11» это одно из двух муниципальных предприятий, обеспечивающих школы Екатеринбурга питанием. У второго предприятия, «Столовой № 41» в мае 2025 года мэрия продала 40% долей. Предприятия были включены в план приватизации 2025 года и плановый период 2026 и 2027 годов. Глава города Алексей Орлов внес предприятия в этот список еще в 2023 году.