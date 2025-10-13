Мэрия Екатеринбурга передаст рынок школьного питания частным компаниям

Администрация Екатеринбурга выставила на торги 100% долей «Школьно-базовой столовой № 11». Начальная цена лота — 14,8 миллиона рублей, шаг аукциона — 741,9 тысяч рублей. Имущество располагается по адресу: улица Баумана, 25. Соответствующий лот был опубликован на сайте торгов.
«Школьно-базовая столовая № 11» это одно из двух муниципальных предприятий, обеспечивающих школы Екатеринбурга питанием. У второго предприятия, «Столовой № 41» в мае 2025 года мэрия продала 40% долей. Предприятия были включены в план приватизации 2025 года и плановый период 2026 и 2027 годов. Глава города Алексей Орлов внес предприятия в этот список еще в 2023 году.
Организация была зарегистрирована 13 декабря 2024 года. Ранее предприятие именовалось ЕМУП «ШБС № 11». Всего там работают 250 человек. Новому владельцу достанется нежилое четырехэтажное здание площадью 1467,5 квадратных метров на улице Баумана, 25, склад площадью 63,4 квадратных метров по тому же адресу и нежилое помещение площадью 161,8 квадратных метра, располагающееся на улице Ильича, 50а.