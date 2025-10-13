Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Служба присмотра за детьми помогла 43 семьям Арзгирского округа Ставрополья

Профессиональный уход обеспечивает квалифицированный персонал.

Специализированная служба кратковременного присмотра за детьми открыта на базе Арзгирского комплексного центра соцобслуживания населения Ставропольского края с июля 2025 года в соответствии с целями нацпроекта «Семья». За три месяца услугами службы воспользовались 43 семьи, сообщили в правительстве региона.

«Безопасное пространство создано с учетом требований к организации детского досуга. Родители могут быть уверены в благополучии своих малышей, доверив заботу о них профессионалам, и спокойно заниматься личными делами и работой», — отметил глава Арзгирского округа Алексей Палагута.

Служба помогает с кратковременным присмотром за детьми возрасте от 1 года до 3 лет. Профессиональный уход обеспечивает квалифицированный персонал, который прошел специальное обучение. Для комфортного пребывания детей приобретена мебель и развивающие игрушки.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.