Служба присмотра за детьми помогла 43 семьям Арзгирского округа Ставрополья

Специализированная служба кратковременного присмотра за детьми открыта на базе Арзгирского комплексного центра соцобслуживания населения Ставропольского края с июля 2025 года в соответствии с целями нацпроекта «Семья». За три месяца услугами службы воспользовались 43 семьи, сообщили в правительстве региона.
«Безопасное пространство создано с учетом требований к организации детского досуга. Родители могут быть уверены в благополучии своих малышей, доверив заботу о них профессионалам, и спокойно заниматься личными делами и работой», — отметил глава Арзгирского округа Алексей Палагута.
Служба помогает с кратковременным присмотром за детьми возрасте от 1 года до 3 лет. Профессиональный уход обеспечивает квалифицированный персонал, который прошел специальное обучение. Для комфортного пребывания детей приобретена мебель и развивающие игрушки.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.