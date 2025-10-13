Введенные из-за непогоды ограничения на участке дороги Уфа-Инзер-Белорецк сняли

Ограничения движения на автомобильной дороге Уфа-Инзер-Белорецк было снято сегодня в 16:00. Об этом сообщил председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.
Он уточнил, что пожарные и спасатели продолжают мониторинг состояния трассы и при необходимости готовы оказывать помощь водителям.
Первов отметил, что первый снег является серьезным поводом для беспокойства, и рекомендовал водителям соблюдать осторожность. Он посоветовал отказаться от дальних поездок в непогоду, снижать скорость и увеличивать дистанцию, поскольку на скользкой дороге тормозной путь значительно увеличивается.
Также председатель Госкомитета по ЧС рекомендовал водителям включать ближний свет или противотуманные фары для лучшей заметности, избегать резких маневров, торможений, перестроений и обгонов. Особую осторожность он рекомендовал проявлять в утренние и вечерние часы, когда температура воздуха приближается к нулевой отметке.
В заключении своего обращения Кирилл Первов пожелал всем участникам дорожного движения безопасности и призвал беречь себя и своих близких.
