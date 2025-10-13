Челябинск встал в 8-балльных пробках из-за небольшого снегопада

Соответствующие данные приводит сервис «Яндекс. Карты».
Движение также затрудняют низкие скорости и большое количество мелких дорожно-транспортных происшествий.
В связи с этим водителям предлагают отказаться от поездок на личном транспорте и использовать городской.
ОБНОВЛЕНИЕ Напряженность движения в городе уже оценивается в 9 баллов.
Во вторник в Челябинске будет облачно с прояснением, предстоящей ночью слабые осадки и около нуля, завтра днем небольшой дождь, плюс 6−8. Ветер юго-восточный 4−9 м/с, порывы до 12 м/с.