Челябинская полиция возобновила охоту на нелегальных мигрантов

Рейды будут проводить в местах, где собираются иностранцы. Это рынки, стройплощадки, тепличные комплексы, гостиницы, хостелы.
«Основная цель мероприятия — выявление и пресечение преступной деятельности лиц, причастных к организации незаконной миграции, а также блокирование каналов незаконной легализации иностранных граждан на территории Российской Федерации», — рассказали в ведомстве.
По итогам первого этапа операции в регионе было зафиксировано почти 10 тыс. нарушений миграционного законодательства. В отношении 583 человек приняты решения о выдворении за пределы страны. Кроме того, закрыт въезд в Россию более чем 1200 иностранцам.