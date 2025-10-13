Ричмонд
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинская полиция возобновила охоту на нелегальных мигрантов

В Челябинской области полиция начинает второй этап федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал». Об этом сообщили в ГУ МВД.

Источник: РИА "Новости"

Рейды будут проводить в местах, где собираются иностранцы. Это рынки, стройплощадки, тепличные комплексы, гостиницы, хостелы.

«Основная цель мероприятия — выявление и пресечение преступной деятельности лиц, причастных к организации незаконной миграции, а также блокирование каналов незаконной легализации иностранных граждан на территории Российской Федерации», — рассказали в ведомстве.

По итогам первого этапа операции в регионе было зафиксировано почти 10 тыс. нарушений миграционного законодательства. В отношении 583 человек приняты решения о выдворении за пределы страны. Кроме того, закрыт въезд в Россию более чем 1200 иностранцам.