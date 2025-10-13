Челябинская полиция возобновила охоту на нелегальных мигрантов

По итогам первого этапа операции в регионе было зафиксировано почти 10 тыс. нарушений миграционного законодательства. В отношении 583 человек приняты решения о выдворении за пределы страны. Кроме того, закрыт въезд в Россию более чем 1200 иностранцам.