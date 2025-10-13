В Волгограде жалобы на холодные батареи принимают круглосуточно

— В этом году чуть раньше начался отопительный сезон. Сейчас, к 13 октября, запущены все котельные и тепло подаётся во все многоквартирные дома. Идёт процесс развоздушивания систем подачи и протопления стояков. В этот период вопросы, которые к нам продолжают поступать, в большей степени относятся к компетенции управляющих компаний. Если у жильцов есть какие-то на температуру в жилом помещении, то они могут обратиться как напрямую в УК, так и к нам на горячую линию, — подчеркнул директор МКУ «Волгоградский инженерный центр» Павел Евтюнин.