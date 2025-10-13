В воронежском минздраве рассказали, кто может привиться от ветрянки

В нескольких российских регионах, в том числе Воронежской области, зафиксировали рост заболеваемости ветряной оспой, или ветрянкой. По данным издания «Извеcтия», это связано с дефицитом вакцины от этого заболевания, поскольку регионы вынуждены самостоятельно закупать препарат иностранного производства.