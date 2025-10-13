Ричмонд
В воронежском минздраве рассказали, кто может привиться от ветрянки

Массовая иммунизация населения против этого инфекционного заболевания не входит в Национальный календарь профилактических прививок.

В нескольких российских регионах, в том числе Воронежской области, зафиксировали рост заболеваемости ветряной оспой, или ветрянкой. По данным издания «Извеcтия», это связано с дефицитом вакцины от этого заболевания, поскольку регионы вынуждены самостоятельно закупать препарат иностранного производства.

Как сообщили vrn.aif.ru в региональном минздраве, массовая иммунизация населения против ветряной оспы не входит в Национальный календарь профилактических прививок.

Вакцинация осуществляется за счёт средств региона по эпидемиологическим показаниям. В Воронежской области против ветряной оспы бесплатно сделать прививку могут призывники и граждане из категории высокого риска тяжёлого течения и осложнения этой инфекции.

«Бесплатная экстренная иммунизация против ветряной оспы прочих контингентов осуществляется по предписаниям органов госсанэпиднадзора, если они являются контактными в очагах заболеваний ветряной оспы», — пояснили в минздраве.

Для этих групп лиц в Воронежской области имеется препарат «Варилрикс» в достаточном количестве.

Возможность привиться платно есть только в частных клиниках.