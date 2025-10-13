Правительство поддержало проект о сохранении участниками СВО прав на землю

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Правительство РФ поддержало при условии доработки законопроект, согласно которому лица, заключившие договоры аренды или безвозмездного пользования земельными участками, смогут сохранить свое право на пользование участком в течение всего периода их участия в СВО, соответствующая копия отзыва кабмина есть в распоряжении РИА Новости.