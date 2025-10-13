В Краснодарском крае построят и отремонтируют котельные и теплотрассы

«Бесперебойная поставка энергоресурсов напрямую влияет на качество жизни, поэтому ежегодно все муниципалитеты проводят комплексную подготовку жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду. К предстоящему отопительному сезону в городах и районах построят и модернизируют 48 котельных и теплотрасс. Из них за счет средств инвесторов отремонтируют 37 объектов, 11 возведут по краевой госпрограмме», — сказал Вениамин Кондратьев.