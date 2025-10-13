В Краснодарском крае построят и отремонтируют котельные и теплотрассы

Около 50 котельных и теплотрасс будет отремонтировано и построено в Краснодарском крае к началу отопительного сезона, в некоторых районах работы уже завершены, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Обновление теплосетей отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Бесперебойная поставка энергоресурсов напрямую влияет на качество жизни, поэтому ежегодно все муниципалитеты проводят комплексную подготовку жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду. К предстоящему отопительному сезону в городах и районах построят и модернизируют 48 котельных и теплотрасс. Из них за счет средств инвесторов отремонтируют 37 объектов, 11 возведут по краевой госпрограмме», — сказал Вениамин Кондратьев.
Новые объекты теплоснабжения уже работают в Тимашевском, Брюховецком, Крыловском и Кореновском районах. Еще в семи муниципалитетах Кубани работы находятся в завершающей стадии.
В частности, по информации краевого министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, новая котельная появилась в хуторе Анапском Кореновского района. Она обеспечит теплом учащихся и педагогов школы № 10, а также воспитанников работающей там группы дошкольного образования.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.