Еще одну зеленую зону отдыха обновят в Алматы

Работы проходят вдоль улицы Розыбакиева, на пересечении с улицей Толе би. В прошлом году по проекту «Бюджет народного участия» на улице Розыбакиева, у пересечения с улицей Дуйсенова, создали новый сквер на месте бывшего стихийного рынка. Как заявили в акимате, он быстро стал популярным у жителей района.