Еще одну зеленую зону отдыха обновят в Алматы

Работы проходят вдоль улицы Розыбакиева, на пересечении с улицей Толе би. В прошлом году по проекту «Бюджет народного участия» на улице Розыбакиева, у пересечения с улицей Дуйсенова, создали новый сквер на месте бывшего стихийного рынка. Как заявили в акимате, он быстро стал популярным у жителей района.
Теперь планируется обновить соседний участок, который не ремонтировали с 2016 года. По плану здесь установят новое освещение, высадят газон, кустарники и деревья, обустроят систему автополива. Также появятся спортивная площадка, тренажеры, качели, скамейки и урны.
После завершения благоустройства оба сквера объединятся в единую зеленую зону вдоль западной стороны улицы Розыбакиева — от Толе би до Дуйсенова. Работы хотят завершить к концу ноября.