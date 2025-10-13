Политолог раскрыл, зачем Трамп угрожает передачей Tomahawk Киеву

«Всем очевидно, что это технически сложная задача — запуск ракет Tomahawk, которые предназначены для морского базирования, с каких-то сухопутных платформ, то есть всё это нужно перенаправлять на Украину, размещать, обучать украинцев», — напомнил Дудаков. Он добавил, что даже если Вашингтон решит отправить крылатые ракеты Киеву, то в арсенале ВСУ они появятся не сразу, а только через несколько месяцев.