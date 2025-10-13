Политолог раскрыл, зачем Трамп угрожает передачей Tomahawk Киеву

Эксперт считает, что раскрытие планов по предоставлению Киеву американских высокоточных крылатых ракет большой дальности — «попытка оказать риторическое давление на Россию». По мнению собеседника «Ленты.ру», Трамп намерен использовать вероятность передачи Tomahawk в качестве аргумента в переговорах с Кремлем.
Политолог предположил, что Белый дом еще не решил, стоит ли вооружать Украину крылатыми ракетами или нет. Сейчас Пентагон оценивает риски для себя и своих баз на европейском континенте, а также для союзников по Североатлантическому альянсу.
«Всем очевидно, что это технически сложная задача — запуск ракет Tomahawk, которые предназначены для морского базирования, с каких-то сухопутных платформ, то есть всё это нужно перенаправлять на Украину, размещать, обучать украинцев», — напомнил Дудаков. Он добавил, что даже если Вашингтон решит отправить крылатые ракеты Киеву, то в арсенале ВСУ они появятся не сразу, а только через несколько месяцев.
Эксперт уточнил, что Tomahawk обладают дозвуковой скоростью, поэтому их смогут ликвидировать российские средства ПВО. По его словам, история с передачей американских крылатых ракет Киеву в итоге негативно скажется на позициях Трампа, так как если он не отправит Tomahawk Киеву, то будет обвинен политическими противниками в слабости. Политолог отметил, что если ракеты все-таки передадут ВСУ, то это приведет к неконтролируемой эскалации и Москва может свернуть переговорный процесс с Вашингтоном.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США может усилить возможности Украины в противостоянии с Россией, предоставив ВСУ ракеты Tomahawk. Он акцентировал внимание на том, что высокоточное вооружение Киев получит только в случае, если украинский кризис не будет разрешен. Республиканец уточнил, что намерен обсудить вопрос передачи Киеву ракет с российским коллегой Владимиром Путиным.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможность предоставления Украине американских ракет Tomahawk, обратил внимание на то, что их запуск подразумевает участие военных Пентагона. Он подчеркнул, что обстрел российских территорий американским оружием с участием военнослужащих США может иметь негативные последствия.