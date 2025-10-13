«Белтехосмотр» объявил о скидках 50% на техосмотр в октябре 2025

«Белтехосмотр» объявил о скидке 50% на техосмотр в октябре 2025 года. Подробности озвучили в пресс-службе организации.
В пресс-службе отметили, что 26 октября на диагностических станциях предприятия «Белтехосмотр» будет действовать скидка 50% от тарифов по действующим прейскурантам на услуги, касающиеся проведения государственного техосмотра. Указанная акция приурочена ко Дню автомобилиста и дорожника.
«Эта акция в поддержку автомобилистов — наш вклад в обеспечение безопасности дорожного движения», — подчеркнули в организации.
Тем временем в Минске движение транспорта закроют по одной из центральных улиц до 2028 года.
Кстати, Минтранс сказал, где белорусам запрещено пользоваться телефонами и наушниками.
А еще «Минсктранс» сказал, как узнать расписание транспорта без табло на остановке.