Ричмонд
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Белтехосмотр» объявил о скидках 50% на техосмотр в октябре 2025

«Белтехосмотр» сказал про скидки 50% на техосмотр, но только один день в октябре 2025.

Источник: Комсомольская правда

«Белтехосмотр» объявил о скидке 50% на техосмотр в октябре 2025 года. Подробности озвучили в пресс-службе организации.

В пресс-службе отметили, что 26 октября на диагностических станциях предприятия «Белтехосмотр» будет действовать скидка 50% от тарифов по действующим прейскурантам на услуги, касающиеся проведения государственного техосмотра. Указанная акция приурочена ко Дню автомобилиста и дорожника.

«Эта акция в поддержку автомобилистов — наш вклад в обеспечение безопасности дорожного движения», — подчеркнули в организации.

Тем временем в Минске движение транспорта закроют по одной из центральных улиц до 2028 года.

Кстати, Минтранс сказал, где белорусам запрещено пользоваться телефонами и наушниками.

А еще «Минсктранс» сказал, как узнать расписание транспорта без табло на остановке.