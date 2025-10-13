Ричмонд
Власти Новосибирска не станут вводить плату за проезд по четвертому мосту

Первоначально предполагалось, что стоимость проезда для легковых автомобилей составит 100 ₽.

Источник: Telegram-канал АСТ-54 Black

В Новосибирске в первое время после запуска четвёртого моста плата за проезд взиматься не будет. Первоначально предполагалось, что стоимость проезда для легковых автомобилей составит 100 ₽.

Согласно информации от ГК «ВИС», после открытия основного участка моста, проезд будет свободным для всех транспортных средств. Данный период бесплатного пользования продлится до завершения всех строительных работ и официального ввода в эксплуатацию развязок четвёртого моста.

Открытие четвёртого моста для движения транспортных средств запланировано на 6 декабря 2025 года.