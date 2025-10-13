Ричмонд
Омску закупают 22 тысяч свидетельств пенсионера

В понедельник, 13 октября 2025 года, Фонд пенсионного и социального страхования РФ разместил на портале госзакупок подряд на изготовление бланков свидетельств пенсионера. В документации в том числе раскрыта потребность в такой документации для Омской области. Для региона заявлено порядка 22,32 тысячи таких бланков для оформления пластиковых (ламинированных) карт.

Согласно приведенным эскизам, на лицевой стороне размещаются ФИО владельца, номер его СНИЛС, вид пенсии и срок, на который она устанавливается, тогда как на обратной стороне — извлечение из Федерльного Закона от 28.02.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» об обязанности пенсионера известить об обстоятельствах, отражающихся на изменении размера страховой пенсии, прекращении или возобновлении ее выплаты, в том числе в связи с выездом на ПМЖ в другую страну.

Напомним, свидетельство пенсионера введено с начала 2021 года. Карта, подтверждающая право пользования соответствующим пакетом льгот, фактически пришла на смену традиционному пенсионному удостоверению.