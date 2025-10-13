Омску закупают 22 тысяч свидетельств пенсионера

Согласно приведенным эскизам, на лицевой стороне размещаются ФИО владельца, номер его СНИЛС, вид пенсии и срок, на который она устанавливается, тогда как на обратной стороне — извлечение из Федерльного Закона от 28.02.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» об обязанности пенсионера известить об обстоятельствах, отражающихся на изменении размера страховой пенсии, прекращении или возобновлении ее выплаты, в том числе в связи с выездом на ПМЖ в другую страну.