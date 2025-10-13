Чернышенко рассказал о работе фондов целевого капитала

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Порядка 40% всех фондов целевого капитала в России работают в сфере образования, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Зампред правительства провел совещание по вопросу развития целевых фондов и иных форм благотворительной поддержки образовательных и научных организаций.
«По статистике, каждый второй фонд целевого капитала в России работает в сфере образования — это порядка 40% всех фондов. Причем свыше 36% приходится на высшее образование», — сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.
Вице-премьер добавил, что необходимо стратегически расширять географию фондов, создавая их не только в высшем образовании, но также охватывая школы, СПО и научные организации.
Уточняется, что за 18 лет в России создано более 400 фондов целевого капитала с общей суммой активов свыше 155,5 миллиарда рублей. В 2024 году объем средств, вложенных в фонды, показал рост на 8,6%, что говорит о повышении уровня доверия к данному инструменту долгосрочного финансирования социально значимых проектов.