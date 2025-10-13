Чернышенко рассказал о работе фондов целевого капитала

Уточняется, что за 18 лет в России создано более 400 фондов целевого капитала с общей суммой активов свыше 155,5 миллиарда рублей. В 2024 году объем средств, вложенных в фонды, показал рост на 8,6%, что говорит о повышении уровня доверия к данному инструменту долгосрочного финансирования социально значимых проектов.