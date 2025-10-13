В Башкирии выживаемость пациентов с раком составила 66,2%

Министерство здравоохранения России обнародовало статистику выживаемости пациентов с онкологическими заболеваниями. Согласно данным, опубликованным на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы, в Башкирии за прошлый месяц доля пациентов, проживших пять и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования, составила 66,2%.
Как следует из отчетности, с начала года показатель пятилетней выживаемости в республике несколько снизился — в январе он составлял 66,8%. При этом в целом по стране за этот же период зафиксирован рост — с 64,2% до 68,6%.
Статистика выявила значительную региональную дифференциацию. Наименьший показатель пятилетней выживаемости зафиксирован в Магаданской области — всего 36,6%. В то же время лучший результат продемонстрировал Чукотский автономный округ, где 91% пациентов с онкологическими заболеваниями проживают пять и более лет после диагностики заболевания.