Ветеран Афганистана подал иск против Пугачевой уже в четвертый суд

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв предпринял четвертую попытку добиться рассмотрения своего иска к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей, сказано в данных Одинцовского суда Подмосковья, с которыми ознакомилось РИА Новости.
«В суде зарегистрирован иск Трещева к Пугачевой», — сказано в данных.
Решение о том, рассмотрит ли его суд, пока не принято.
Ранее он подал иск в Пресненский, Савеловский и Тверской суды Москвы. Последний вернул его без рассмотрения из-за нарушений подсудности, но юрист принял новую попытку — иск снова зарегистрирован.
По мнению Трещёва, Пугачева в интервью порочила честь президента РФ, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла российскую армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.
Интервью Пугачевой вышло 10 сентября на канале «Скажи Гордеевой» (Катерина Гордеева* признана иноагентом в РФ).
Трещёв подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы «на свой счёт». В случае победы в суде он намерен оставить себе один рубль, а остальное перечислить в доход федерального бюджета — на нужды ветеранов.
Кроме того, в Одинцовском суде Подмосковья есть еще один иск к Пугачевой. Истец — глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Этот иск также пока оставлен без движения.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.