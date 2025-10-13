В Высокогорском районе Татарстана появились 2 новых фельдшерских пункта

Строительство двух фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) завершилось в Высокогорском районе Татарстана. Работы проводились при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения республики.
Новые медучреждения появились в селе Большой Куюк и деревне Татарский Урмат. В открытии ФАПов приняли участие руководитель исполнительного комитета Высокогорского района Рамиль Хакимуллин, его заместитель по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Рустем Хисамутдинов, главный врач Высокогорской центральной районной больницы Айрат Гайфуллин и местные жители.
Площадь каждого фельдшерско-акушерского пункта составляет 80 кв. метров, в них есть все необходимые медикаменты и оборудование. К медучреждению в селе Большой Куюк прикреплены 202 человека, в деревне Татарский Урмат — 102 человека.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.