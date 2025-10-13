В шести округах Пермского края появится уличное освещение

Всего в этих населённых пунктах живёт больше 44,5 тысяч человек. В следующие два года — в 2026 и 2027 — освещение планируют провести ещё в 114 населённых пунктах. Весь проект рассчитан на три года, за это время освещение протяжённостью почти 200 километров построят в 131 населённом пункте 34 муниципальных образований края. Проект «Светлый край» реализуют по просьбам жителей и при поддержке губернатора.