В шести округах Пермского края появится уличное освещение

В Пермском крае начали работы по установке уличного освещения. Оно появится вдоль региональных дорог, которые проходят через населённые пункты, устанавливают уличное освещение. Сейчас работы идут в 17 территориях. Первые 23 километра освещения появится в шести округах: Пермском, Бардымском, Осинском, Куединском, Чернушинском и Октябрьском. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Пермского края.
— К 2027 году все региональные дороги в границах населённых пунктов будут полностью освещены. Это сделает передвижение людей комфортнее и безопаснее, особенно зимой, когда рано темнеет, — пообещал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
В 2025 году освещение появятся в нескольких населённых пунктах разных округов. Например, в Пермском округе — в посёлке Красный Восход и селе Усть-Качка, в Бардымском — в сёлах Краснояр 1-й, Аклуши и Тюндюк. В других территориях работы тоже уже начались: где-то заливают фундаменты, где-то устанавливают опоры, а в посёлке Щучье Озеро Чернушинского округа даже начали монтировать светильники.
Всего в этих населённых пунктах живёт больше 44,5 тысяч человек. В следующие два года — в 2026 и 2027 — освещение планируют провести ещё в 114 населённых пунктах. Весь проект рассчитан на три года, за это время освещение протяжённостью почти 200 километров построят в 131 населённом пункте 34 муниципальных образований края. Проект «Светлый край» реализуют по просьбам жителей и при поддержке губернатора.