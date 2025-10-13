Мосгорсуд смягчил приговор блогеру Блиновской до 4,5 года колонии

«Королеве марафонов» Елене Блиновской смягчили срок с 5 лет до 4,5 года колонии. В то же время ей не разрешили отсрочить наказание до 2034 года, чтобы воспитывать дочь. Тем не менее блогер теперь имеет право на условно-досрочное освобождение — в срок наказания, согласно законодательству, будут засчитаны дни, проведенные под домашним арестом и в СИЗО.