В Молдове резко вырос объем проблемных кредитов: Люди попадают в финансовую кабалу, из которой не могут выбраться

Источник: Комсомольская правда

За год объем неработающих кредитов увеличился на 26,4%

В первой половине 2025 объем неработающих (не погашающихся) кредитов в Молдове достиг 4,3 млрд леев, увеличившись на 26,4% за год, пишет bani.md со ссылкой на данные Минэкономики.

Всего за полгода люди получили 13,6 млрд леев (+50%), а бизнес — 26 млрд леев (+28,5%). Общая сумма кредитов достигла 94 млрд леев.

В Минэкономики предупреждают: быстрый рост заимствований на фоне инфляции и снижения платежеспособности может привести к системным рискам.

