Ричмонд
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дурова не будут штрафовать за купание в Кольсайском озере — Минэкологии

АЛМАТЫ, 13 окт — Sputnik. Дурова не будут штрафовать за купание в Кольсайском озере, поскольку возле озера не было знаков запрета, сообщили в Минэкологии Казахстана.

Источник: Telegram-канал Du Rove's Channel

Ситуация носила непреднамеренный характер и не затронула экологическую устойчивость территории.

сказали в министерстве

Видео в аккаунте Павла Дурова стало «демонстрацией природной красоты Казахстана для широкой международной аудитории», добавили в ведомстве, а этот охват в 10 млн подписчиков — «значимый вклад в продвижение» туризма страны.

Павел Дуров приезжал 7 октября в Казахстан, чтобы принять участие в форуме Digital Bridge в Астане. Уже после появилось ставшее вирусным видео с Кольсайских озёр. Администрация парка заявляла журналистам, что инспекторы не видели происходящего.

Узнать больше по теме
Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
Читать дальше