Дурова не будут штрафовать за купание в Кольсайском озере — Минэкологии

Ситуация носила непреднамеренный характер и не затронула экологическую устойчивость территории.
Видео в аккаунте Павла Дурова стало «демонстрацией природной красоты Казахстана для широкой международной аудитории», добавили в ведомстве, а этот охват в 10 млн подписчиков — «значимый вклад в продвижение» туризма страны.
Павел Дуров приезжал 7 октября в Казахстан, чтобы принять участие в форуме Digital Bridge в Астане. Уже после появилось ставшее вирусным видео с Кольсайских озёр. Администрация парка заявляла журналистам, что инспекторы не видели происходящего.
