Служба занятости Астраханской области помогла с трудоустройством рыбакам

Более 700 человек было трудоустроено через службу занятости Астраханской области на осеннюю путину — время, в течение которого производится усиленный лов рыбы. Содействие занятости является одной из ключевых задач нацпроекта «Кадры», сообщили в агентстве по занятости населения региона.
В Астраханской области осенняя путина стартовала 11 сентября. За первый месяц служба занятости помогла найти работу для 706 рыбаков и обработчиков рыбы, а также капитанов, матросов и приемщиков сырья.
В целом в базе данных кадровой службы региона представлено около 260 вакансий для рыбаков прибрежного лова с зарплатой до 40 тысяч рублей и 40 вакансий для обработчиков рыбы с зарплатой до 60 тысяч рублей. Самая высокооплачиваемая профессия в этой сфере — главный технолог в сфере промышленности с зарплатой до 100 тысяч рублей.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.