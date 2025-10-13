Служба занятости Астраханской области помогла с трудоустройством рыбакам

В целом в базе данных кадровой службы региона представлено около 260 вакансий для рыбаков прибрежного лова с зарплатой до 40 тысяч рублей и 40 вакансий для обработчиков рыбы с зарплатой до 60 тысяч рублей. Самая высокооплачиваемая профессия в этой сфере — главный технолог в сфере промышленности с зарплатой до 100 тысяч рублей.