В Ростовской области ускорилась отгрузка зерна на экспорт

В сентябре экспорт зерна и продуктов его переработки из Ростовской области составил 1,6 млн тонн, что всего на 4,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Город N», со ссылкой на Управление Россельхознадзора.
Из общего объема экспорта 536 тысяч тонн было отгружено непосредственно через морские порты Ростовской области, а более 1,07 млн тонн — через порт Кавказ для последующей отправки за рубеж. Основными странами-импортерами ростовского зерна стали Турция, Марокко и Египет.
Несмотря на сентябрьское улучшение, совокупные показатели экспорта с начала сезона остаются значительно ниже прошлогодних. Общее падение составляет 41%.
