В Ростовской области ускорилась отгрузка зерна на экспорт

В сентябре экспорт зерна и продуктов его переработки из Ростовской области составил 1,6 млн тонн, что всего на 4,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Город N», со ссылкой на Управление Россельхознадзора.