Подросток зарезал возлюбленную и свою соседку в Шелехове

Подозреваемого задержал местный житель, выбежавший из квартиры. По данным МВД, юноша напал на девушку на почве ревности. На допросе он рассказал, что очень сильно приревновал подругу. При этом парень заявил, что убил ее случайно. Подросток отметил, что девушка порезалась, когда он пытался отобрать у нее нож, а затем начала сильно кричать, что напугало молодого человека.