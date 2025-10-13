Ричмонд
Жители Самарской области продолжают прививаться против гриппа

Более 778 тысяч жителей Самарской области привились от гриппа.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области продолжается прививочная кампания против гриппа, которая стартовала в начале сентября. Самарцы активно прививаются. Об этом 13 октября во время оперативного совещания доложил министр здравоохранения Андрей Орлов.

«На базе 51 учреждения, оказывающего первичную медицинскую помощь, организованы 246 кабинетов вакцинации», — рассказал министр.

По состоянию на 10 октября в Самарской области от гриппа привились более 778 тысяч человек, что составляет чуть больше 40% от плана. Всего же в этом сезоне от гриппа хотят привить почти 1,9 миллионов взрослых и детей. В третьей декаде октября в регион дополнительно привезут свыше 667 тысяч доз вакцины.