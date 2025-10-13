Умер первый директор Уфимской детской филармонии Александр Вегелин

Вчера, 12 октября, на 79-м году жизни скончался заслуженный работник культуры Башкирии и России, первый директор Уфимской детской филармонии Александр Вегелин. Об этом рассказали его коллеги.
Александр Александрович родился 2 ноября 1946 года в Орске. Его профессиональный путь начался в 1972 году во Дворце культуры и техники ОАО «УЗЭМИК». С 1977 года он занимал должность заместителя директора, а в 1981 году возглавил учреждение.
За почти 25 лет руководства Дворцом культуры РТИ Вегелину удалось создать настоящий культурный центр для жителей Советского и Октябрьского районов Уфы. Благодаря его усилиям дворец стал родным домом для детей и взрослых, увлеченных творчеством.
Особой вехой в его биографии стало руководство Уфимской детской филармонией, где он вошел в историю как первый директор этого учреждения.
Коллеги и друзья запомнили Александра Вегелина не только как выдающегося специалиста, но и как доброго, отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь и поддержать близких.
Прощание с Александром Александровичем состоится завтра в 14:00 в фойе первого этажа Уфимской детской филармонии.
