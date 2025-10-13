Эксперт объяснил, почему Европа молчит о депортации россиян из Латвии

«Ничего законного в депортации русских из Латвии нет. Все международные конвенции по защите прав национальных меньшинств просто нарушены», — уверен эксперт.
Панкратов полагает, что нынешние действия властей Латвии — лишь начало. По его оценке, националистические настроения в стране будут лишь усиливаться.
«После граждан Российской Федерации с ВНЖ пойдут неграждане, после неграждан возьмутся за граждан, которые не являются латышами по национальности, по крови», — считает эксперт. Он также обратил внимание на введение в политический дискурс юридически неопределенного понятия «лояльность», которое, по его словам, активно используется латышскими националистами в своих целях.
Ранее сообщалось, что из Латвии были выдворены более 800 граждан РФ, имеющих вид на жительство. Основанием для депортации послужило несоответствие языковым требованиям. Большинство тех, кто не сдал экзамен по латышскому, были пожилые люди.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что высланные из Латвии за незнание латышского языка россияне смогут устроиться в родной стране.