Эксперт объяснил, почему Европа молчит о депортации россиян из Латвии

«После граждан Российской Федерации с ВНЖ пойдут неграждане, после неграждан возьмутся за граждан, которые не являются латышами по национальности, по крови», — считает эксперт. Он также обратил внимание на введение в политический дискурс юридически неопределенного понятия «лояльность», которое, по его словам, активно используется латышскими националистами в своих целях.