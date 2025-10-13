В Новосибирске два автобуса временно поменяют свои схемы движения

В Новосибирске два автобусных маршрута № 9 и № 96 временно поменяют свои схемы движения. Это связно с закрытием проезжей части улицы Оловозаводской из-за коммунальных работ. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.
Так, с 13 октября по 16 декабря автобус № 96 будет ездить в объезд по следующему направлению: ул. Сержанта Коротаева, ул. Оловозаводская, ул. Обогатительная, ул. Аникина, ул. Мира, далее — по действующей схеме.
Автобус № 9 будет ходить следующим образом: по ул. Сержанта Коротаева, ул. Оловозаводской, ул. Обогатительной, ул. Аникина, ул. Тюменской, далее -по действующей схеме.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирске на конечных остановках автобусов появятся модули для отдыха. Их обустраивают для комфорта водителей и кондукторов.