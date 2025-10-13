Ричмонд
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске два автобуса временно поменяют свои схемы движения

Речь идёт о маршрутах № 9 и № 96.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске два автобусных маршрута № 9 и № 96 временно поменяют свои схемы движения. Это связно с закрытием проезжей части улицы Оловозаводской из-за коммунальных работ. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Так, с 13 октября по 16 декабря автобус № 96 будет ездить в объезд по следующему направлению: ул. Сержанта Коротаева, ул. Оловозаводская, ул. Обогатительная, ул. Аникина, ул. Мира, далее — по действующей схеме.

Автобус № 9 будет ходить следующим образом: по ул. Сержанта Коротаева, ул. Оловозаводской, ул. Обогатительной, ул. Аникина, ул. Тюменской, далее -по действующей схеме.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирске на конечных остановках автобусов появятся модули для отдыха. Их обустраивают для комфорта водителей и кондукторов.