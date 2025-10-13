В Омске за 25 миллионов владельцы продают сеть компьютерных клубов

В Омске на портале «Авито» как готовый бизнес выставили на продажу сеть компьютерных клубов. Указанная цена — 25 млн рублей.
В объявлении уточнили, что продают три клуба передовой франшизы. Ее название не указали. Но, судя по фото к объявлению, это клубы «Colizeum». В группе «COLIZEUM Омск» во «ВКонтакте» уточнено, что клуб действует по трем адресам, в разных районах Омска: Красный Путь, 18, улицы Масленникова, 134 и 4-я Челюскинцев, 66/2.
Продавцы добавили, что в стоимость «лота» входят три полностью оборудованных клуба. Нынешние владельцы объяснили, что работают и во множестве других сфер, так что им нужны деньги для оборота там. По этой причине клубы выставлены на продажу. Потенциальным покупателям обещают стабильный доход и срок окупаемости до трех лет.
