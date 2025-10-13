Военный комиссар Петербурга рассказал, как в городе проходит призыв на военную службу

Система учета и призыва распространяется на мужчин в возрасте от 17 до 30 лет и включает ряд этапов: первичный воинский учет, подготовку к армии, тщательное изучение потенциальных солдат, мероприятия по проведению призыва. Процесс начинается с постановки юноши на учет в год достижения им семнадцатилетия. Основная цель — оценка состояния здоровья, моральной готовности, психологической совместимости и профессиональной пригодности кандидата.