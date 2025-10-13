Ричмонд
Такое в Молдове бывает только раз в году: В Приднестровье можно съездить как назад в будущее

Правый и левый берег Днестра будут жить в разных часовых поясах.

Источник: Комсомольская правда

Правый и левый берег Днестра будут жить в разных часовых поясах… целый час.

26 октября время переведут на час назад.

Но в Кишинёве это делают в 4:00, а в Тирасполе в 3:00.

Это единственная ночь в году, когда в Приднестровье можно съездить как назад в будущее.

Это мы сейчас про время, а не про социальную ситуацию.

