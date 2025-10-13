Такое в Молдове бывает только раз в году: В Приднестровье можно съездить как назад в будущее

Правый и левый берег Днестра будут жить в разных часовых поясах… целый час.
26 октября время переведут на час назад.
Но в Кишинёве это делают в 4:00, а в Тирасполе в 3:00.
Это единственная ночь в году, когда в Приднестровье можно съездить как назад в будущее.
Это мы сейчас про время, а не про социальную ситуацию.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Выборы в Молдове прошли и фермеры тоже могут идти лесом: Почему в наших магазинах почти не осталось отечественных продуктов, а засилье импорта только нарастает.
Теперь выяснилось, что и растительное масло под местным брендом Floris произвели из украинского сырья (далее…).
В Молдове в журналистских расследованиях обходят беспредел властей: Это подтверждает Независимый консультативный совет антикоррупции — слишком очевидно, чтобы умалчивать.
Ругать оппозицию в Молдове можно кому и сколько угодно (далее…).
Президент Молдовы наградила Орденом Республики открытого поклонника маршала Антонеску, ярого русофоба и гонителя православной церкви в стране: «За преданность делу продвижения национальных ценностей».
Бывший депутат от ПАС Василий Шоймару активно пропагандирует образ Антонеску в Молдове (далее…).