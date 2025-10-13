На премию «Цифровые решения» подали почти 1,3 тысячи заявок

Награждение состоится во время ИТ-форума «Цифровые решения», который пройдет с 12 по 15 ноября в Национальном центре «Россия» в Москве. Участников церемонии ждут свыше 90 сессий. К ним присоединяться более 600 спикеров. Также для участников будет работать масштабная выставка цифровых решений, проведут интересные дискуссии и многое другое. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.