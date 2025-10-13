На премию «Цифровые решения» подали почти 1,3 тысячи заявок

Почти 1,3 тысячи заявок от более чем 850 компаний было подано на премию «Цифровые решения». Церемония награждения состоится 12 ноября, сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Самыми популярными направлениями премии стали «Платформы и сервисы», «Искусственный интеллект» и «Государственные услуги». При этом лучших определят еще в нескольких номинациях. Среди них — «Связь и телеком», «Софт», «Российское “железо”», «Кибербезопасность», «Кадры и обучение».
Награждение состоится во время ИТ-форума «Цифровые решения», который пройдет с 12 по 15 ноября в Национальном центре «Россия» в Москве. Участников церемонии ждут свыше 90 сессий. К ним присоединяться более 600 спикеров. Также для участников будет работать масштабная выставка цифровых решений, проведут интересные дискуссии и многое другое. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.