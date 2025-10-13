Ричмонд
В Тюменской области сертифицировали тренеров по бережливому производству

Теперь они смогут внедрять бережливые технологии на своих предприятиях, делясь новыми знаниями с коллегами.

Внутренние тренеры по бережливому производству на четырех предприятиях Тюменской области успешно прошли сертификацию в региональном центре компетенций. Они освоили бережливые технологии при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональной автономной некоммерческой организации «Агентство инноваций».

Процесс сертификации состоял из нескольких этапов. Вначале будущие тренеры прошли обучение, во время которого они углубили свои знания и освоили методики бережливого производства. На каждом предприятии были подготовлены по два инструктора.

Затем состоялась сертификация, на которой оценивались полученные навыки и знания тренеров. Основное внимание уделялось умению применять принципы бережливого производства в реальных условиях каждого из предприятий.

«Все сертифицированные инструкторы теперь готовы внедрять бережливые технологии на своих предприятиях, делясь полученными знаниями и практиками с коллегами, что, безусловно, повысит общую производительность и эффективность работы», — отметили в АНО «Агентство инноваций».

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.