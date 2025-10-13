Стало известно, как в Петербурге берегут деревья

Один из ярких примеров таких инициатив — международная акция «Сад памяти», направленная на посадку деревьев в память о погибших героях Великой Отечественной войны. Участие в ней открыто каждому желающему: достаточно выбрать подходящее место на интерактивной карте и внести свой вклад в создание зеленых зон, пишет «Вечерний Санкт-Петербург».