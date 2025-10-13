Реутовскую больницу в Московской области оценила делегация «ЗдравКонтроля»

В приемном отделении стационара они оценили техническое оснащение. Также участники делегации ознакомились с вариантами маршрутизации пациентов и с тем, как в лечебном учреждении соблюдают стандарт «золотого часа» при оказании помощи перенесшим инфаркт и инсульт. Кроме того, они посетили недавно обновленное хирургическое отделение. Палаты в нем оснащены телевизорами, холодильниками и отдельными санузлами с душевыми кабинами.