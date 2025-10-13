Реутовскую больницу в Московской области оценила делегация «ЗдравКонтроля»

Делегация из 36 студентов и представителей Общественных палат России и Подмосковья посетила Реутовскую клиническую больницу для оценки качества оказываемой там медицинской помощи, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Мероприятие прошло по федпроекту «ЗдравКонтроль», который реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Проект (“ЗдравКонтроль”. — Прим. ред.) направлен на подготовку нового поколения активных граждан — молодых лидеров изменений, которые смогут профессионально участвовать в решении социальных вопросов, в том числе в сфере здравоохранения. Пройдя теоретический курс, участники школы перешли к практике, чтобы изнутри увидеть работу медицинских организаций и научиться применять полученные знания», — сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
В приемном отделении стационара они оценили техническое оснащение. Также участники делегации ознакомились с вариантами маршрутизации пациентов и с тем, как в лечебном учреждении соблюдают стандарт «золотого часа» при оказании помощи перенесшим инфаркт и инсульт. Кроме того, они посетили недавно обновленное хирургическое отделение. Палаты в нем оснащены телевизорами, холодильниками и отдельными санузлами с душевыми кабинами.
Высокую оценку от делегации получила и детская поликлиника. Там выполнен высококачественный ремонт, создана безбарьерная среда для маломобильных пациентов. Также инспектора отметили удобную систему самозаписи к врачам, налаженную в лечебном учреждении.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.