Фестиваль бега с препятствиями собрал в Ростове спортсменов со всей области

В субботу, 11 октября, в парке им. 70-летия Победы в Ростове-на-Дону состоялся фестиваль бега «Донские гонки», объединивший десятки спортсменов со всей области. Участники преодолевали уникальные трассы по пересеченной местности в трех дисциплинах: «Казаки», «Царь гонка» и «Золото скифов».
Как отметил президент Федерации гонок с препятствиями Николай Бритвин, в скором времени возрастной порог для участников может быть снижен, и к соревнованиям допустят детей.
Николай Бритвин, президент Федерации гонок с препятствиями. Фото: Щербинина Яна.
— Пройдут года, и в гонке с препятствиями будут вызревать не просто спортсмены высокого класса, а целые тренерские школы. Ведь этот вид спорта сейчас очень популярен, он ложится на душу русского мира, а значит за ним большое будущее. И как гласит наш девиз — бой с собой есть самый трудный бой, — подчеркнул Николай Бритвин.
Участникам гонки «Казаки» предстояло не только пробежать шесть км по сложному рельефу с перепадом высот 180 метров, но и преодолеть водные преграды, метать гранату и стрелять из страйкбольного оружия. Как пояснил руководитель мероприятия Вячеслав Макаров, каждый финишировавший получил памятную медаль и тематический пряник. Также после завершения соревнований всех участников ждали русский самовар, горячий чай и сладости.
ДОСЛОВНО.
Братья Кирилл и Радион приехали на соревнования из Батайска. Они уже принимали участие в «Царь гонке» в прошлом году и сейчас решили испытать себя в «Казаках».
— Мы участвуем, чтобы проверить свои силы. Несколько лет назад я отслужил в армии, — говорит Кирилл, — и сейчас хочется вспомнить армейскую подготовку. Мы знаем, что нам предстоит пробежать 6 километров, преодолеть водные и другие преграды, но нас это нисколько не пугает. Главное вера в Бога и вера в себя.