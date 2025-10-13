Ричмонд
Болларды установили на улице Кожевенной в Нижнем Новгороде

Улица станет безопаснее для пешеходов.

Источник: Юрий Шалабаев

Установка боллардов, оснащенных современными системами видеонаблюдения и распознавания номеров, завершена на улице Кожевенной, сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Тринадцать из семнадцати боллардов — гидравлические, с возможностью пропуска экстренных служб и автомобилей местных жителей.

«Это позволит регулировать движение транспорта в пешеходных зонах на пересечениях с переулками Кожевенным, Рыбным и Казарменным. В планах — поставить болларды и на Большой Покровской», — уточнил Шалабаев.

Ранее сообщалось, что направление главной дороги изменится на перекрестке Нижегородской и Гоголя.