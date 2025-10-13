Ричмонд
Калининградский роддом закрыли из-за норовирусной инфекции

Групповую заболеваемость выявили неделю назад.

В калининградском роддоме № 4 выявлена норовирусная инфекция. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора в ответ на запрос о причинах закрытия медучреждения.

«В калининградском роддоме № 4 зарегистрирована групповая заболеваемость норовирусной инфекцией. В этой связи управлением организовано проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий», — уточнили в ведомстве.

На этот период деятельность медучреждения приостановлена. В самом роддоме «Клопс» не смогли уточнить дату открытия.

Первоначально сообщалось, что роддом закрылся на профилактику и собирается возобновить работу 11 октября.