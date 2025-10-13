Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 14 октября 2025

Отключение света в Иркутске 14 октября 2025 года коснется Свердловского, Правобережного, Октябрьского и Ленинского районов. Согласно информации, размещенной в телеграмм-канале «Свет 38», это связано с проведением плановых работ на электрических сетях.
Без электричества останется множество улиц, в том числе Лермонтова, Помяловского, Фрунзе, Чапаева, Тимирязева, Сурикова, Байкальская, Верхняя Набережная, Ширямова, Цимлянская и другие. Где-то работы продлятся всего около получаса. Однако большинству сибиряков придется провести без удобств практически весь день.
Более подробная информация о том, где пройдет отключение света в Иркутске 14 октября 2025, представлена в фотокарточках ниже.
Фото: тг-канал «Свет 38».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что горячую воду и отопление частично отключат в Иркутске 14 октября.