Жилой дом и гимназия в Уфе остались без водоснабжения

В Уфе отключили горячую и холодную воду жилом доме и гимназии.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 13 октября, жители Октябрьского района Уфы лишились воды. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

Без холодного и горячего водоснабжения остался жилой дом № 14/1 на улице Парковая, а также гимназия № 47 (улица Парковая, 12/1). Ремонтом занялись специалисты ГУП РБ «Уфаводоканал».

Ситуация, утверждают в УГЗ, находится под контролем.

