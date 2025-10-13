Жилой дом и гимназия в Уфе остались без водоснабжения

Сегодня, 13 октября, жители Октябрьского района Уфы лишились воды. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.
Без холодного и горячего водоснабжения остался жилой дом № 14/1 на улице Парковая, а также гимназия № 47 (улица Парковая, 12/1). Ремонтом занялись специалисты ГУП РБ «Уфаводоканал».
Ситуация, утверждают в УГЗ, находится под контролем.
