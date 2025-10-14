Власти Молдовы намерены отремонтировать мост на трассе Тараклия — Чадыр-Лунга

Как уточнили в ведомстве, этот мост через местную речушку Лунгуца, расположенный недалеко от города Кортен Тараклийского района, был построен в 1970 году и находится в неудовлетворительном состоянии. Выявлены дефекты проезжей части, тротуаров, парапетов, стыков, а также несущей конструкции, что требует его капитального ремонта.