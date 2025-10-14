Ричмонд
Власти Молдовы намерены отремонтировать мост на трассе Тараклия — Чадыр-Лунга

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Республиканское управление автомобильных дорог объявило о начале процедуры государственных закупок на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильного моста, расположенного на республиканской автомобильной дороге общего пользования R37 Чадыр-Лунга-Тараклия до трассы R32.

Источник: Sputnik.md

Как уточнили в ведомстве, этот мост через местную речушку Лунгуца, расположенный недалеко от города Кортен Тараклийского района, был построен в 1970 году и находится в неудовлетворительном состоянии. Выявлены дефекты проезжей части, тротуаров, парапетов, стыков, а также несущей конструкции, что требует его капитального ремонта.

Путепровод из железобетона протяженностью 34,13 метра и шириной 9,94 метра более 50 лет не подвергался капремонту. Среднегодовая интенсивность дорожного движения здесь составляет 3035 стандартных транспортных средств в день с перспективой увеличения до 5500 стандартных транспортных средств ежедневно, отмечает управление автодорог.

Полностью завершить ремонт моста планируется к марту 2027 года «для удовлетворения текущих и будущих транспортных потребностей и обеспечения повышенного уровня безопасности дорожного движения».

Заявки на участие в тендере принимаются до конца октября, общая оценочная стоимость контракта составляет 11 843 380 молдавских леев (примерно 601 000 евро).