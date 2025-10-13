В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с ветрянкой на Кубани.
По информации Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, в регионе ситуация с ветряной оспой стабильная и находится на уровне средних многолетних показателей.
«За 9 месяцев текущего года заболеваемость ниже на 18,6% чем за 9 месяцев прошлого года», — рассказала в разговоре с «КП»-Кубань" руководитель пресс-службы краевого управления Роспотребнадзора Ирина Воронкова.
Она отметила, что в случае необходимости для предотвращения массовых вспышек ведомство своевременно вводит карантинные меры.
С начала октября на Кубани выявлено 317 случаев коронавируса. Это на 44% ниже прошлогодних показателей. Из заболевших 68,1% — взрослые. В основном ковид протекает в форме ОРВИ средней степени тяжести. Пневмонией осложнилось течение болезни лишь в 1,5% случаях.
Групповых очагов заболеваемости COVID-19 в крае не зарегистрировано.