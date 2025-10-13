В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с ветрянкой на Кубани.

С начала октября на Кубани выявлено 317 случаев коронавируса. Это на 44% ниже прошлогодних показателей. Из заболевших 68,1% — взрослые. В основном ковид протекает в форме ОРВИ средней степени тяжести. Пневмонией осложнилось течение болезни лишь в 1,5% случаях.