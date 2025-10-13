Ричмонд
В Ростовской области отопительный сезон начался в 15 муниципалитетах

В пятнадцати муниципалитетах Ростовской области дан старт отопительному сезону. В первую очередь тепло подано в социальные учреждения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Источник: Коммерсантъ

На данный момент отопительный сезон начался в Волгодонске, Боковском, Верхнедонском, Зимовниковском, Куйбышевском, Мартыновском, Матвеево-Курганском, Морозовском, Неклиновском, Ремонтненском, Родионово-Несветайском, Семикаракорском, Усть-Донецком, Чертковском и Шолоховском районах.

По информации заместителя губернатора Владимира Ревенко, к началу отопительного сезона готовы все остальные муниципалитеты. Риски по своевременной подаче тепла сохраняются в Зернограде и Таганроге.

В Зернограде к системе отопления не подключены школа и котельная № 30.