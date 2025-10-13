Мощная 45-минутная вспышка случилась на Солнце 13 октября — что ждать белорусам. Подробности ТАСС привели в пресс-службе Института прикладной геофизики.
Согласно информации, в понедельник, 13 октября, примерно в 08.26 на Солнце случилась мощная вспышка. Ее уровень оказался M1.9. Указанная вспышка продолжалась 45 минут.
