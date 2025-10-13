Мощная 45-минутная вспышка случилась на Солнце 13 октября — что ждать белорусам

Ранее назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в октябре 2025: командира воздушного судна ищут на 18 тысяч рублей, вахтовикам заплатят до 10 800, а бухгалтеру и дальнобойщику около 7 000.